Стали известны зарплаты всех главных тренеров КХЛ — источник

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Стали известны зарплаты всех главных тренеров КХЛ. Как сообщает «Спорт-экспресс», сведения о доходах некоторых специалистов могут быть только приблизительными, поскольку у них в соглашениях прописаны бонусы за достижение определённых результатов. Доходы тренеров не ограничены потолком зарплат и могут иметь разную структуру. Все зарплаты указаны в миллионах рублей.

Стали известны зарплаты всех главных тренеров КХЛ
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Сообщается, что трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Олег Знарок является самым дорогим тренером в истории КХЛ. В сезонах-2016/2017 и 2017/2018 он совмещал работу в СКА и сборной России и в общей сложности получал около $ 6 млн в год (400 млн рублей), не считая бонусов.

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Вячеслав Быков и Игорь Захаркин зарабатывали в чемпионате-2014/2015 в санкт-петербургском клубе по $ 3 млн (каждый), а в «Салавате Юлаеве» в сезонах-2009/2010 и 2010/2011 — по $ 2,5 млн.

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