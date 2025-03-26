Что будет с тренерами КХЛ, чьи клубы уже в отпуске

Один из них уже отправлен в отставку.

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Сегодня, 26 марта, в Континентальной хоккейной лиге стартует главная пора сезона – битва за Кубок Гагарина. 16 клубов вступают в борьбу за титул, тогда как ещё семь команд уже думают о планах на новый сезон. За чертой участников плей-офф КХЛ в этом году остались «Витязь», «Сочи», «Куньлунь Ред Стар», «Нефтехимик», «Амур», «Лада» и «Барыс».

И всего спустя несколько дней после завершения регулярного чемпионата в одной из этих команд уже успела произойти отставка главного тренера. Свой пост в «Сочи» покинул Сергей Зубов. Что ждёт остальных специалистов, чьи команды досрочно завершили своё выступление в нынешнем сезоне КХЛ?

Западная конференция

9-е место — «Куньлунь Ред Стар», Михаил Кравец

Китайский клуб выступает в КХЛ с 2016 года, но за это время лишь однажды сумел пробиться в плей-офф. Примечательно, что произошло это в дебютный сезон «драконов», когда командой руководил Владимир Юрзинов-младший. Это было так давно, что в те времена «Куньлунь» ещё базировался в Китае. Вполне возможно, что современное поколение поклонников КХЛ даже не застало то необычное время.

На протяжении же последних лет до конца неясно, зачем китайский клуб в принципе нужен лиге. Олимпийские игры в Пекине уже давно остались в прошлом, после чего в местной федерации хоккея успешно забыли о своём представителе в КХЛ. Поразительно, но игроки китайского клуба даже не вызываются в национальную команду, которая делает абсолютную ставку на тех хоккеистов, которые выступают на родине. Шёпотом говорят, что здесь всё дело в политике. И в Китае просто не хотят напрямую ассоциироваться с Россией в вопросе комплектования своей сборной. Но тогда возникает резонный вопрос – зачем нужен клуб?

При этом каждое межсезонье ведутся осторожные разговоры относительно того, что вот-вот «Куньлунь» обязательно вернётся в Китай, но так ничего и не происходит. Больше всего тем, что «драконы» выступают в Мытищах, довольны болельщики московских клубов КХЛ и тех команд, чьи поклонники в большом количестве живут в столице России. Благодаря этому обстоятельству они могут лишний раз поболеть за свои любимые команды, причём по вполне демократичным ценам для столичного региона.

Что касается спортивной составляющей, то Михаил Кравец проделал в минувшем сезоне по-настоящему отличную работу. По своим меркам «Куньлунь» провёл достойный регулярный чемпионат, в результате сумев забраться на девятую строчку в Западной конференции. На каком-то этапе сезона «драконы» даже вроде как боролись за попадание в плей-офф, но не покидало ощущение, что далеко не всем хоккеистам команды это было сильно нужно. В итоге сам Кравец в очередной раз подтвердил, что лично он является очень приличным тренером, однако выше головы в нынешнем «Куньлуне» всё равно не прыгнешь, как бы ты ни старался. И в одной из своих пресс-конференции Михаил Григорьевич довольно откровенно выступил на тему актуальных проблем для «драконов».

10-е место — «Витязь», Павел Десятков

Для успеха «Витязя» каждый раз жизненно важно, насколько большие плоды принесут итоги летней селекции. Подмосковный клуб просто не имеет права на ошибку в выборе легионеров. В противном случае команде физически не хватит глубины для успешного выступления в сезоне. Именно так и произошло в этом году. Подписание Ника Баптиста оказалось полным провалом. Неудивительно, что контракт с иностранцем очень быстро был расторгнут. Его соотечественник Фредерик Готье сезон до конца доиграл, но наверняка в «Витязе» ждали гораздо большего и от этого канадца.

Долгое время тройка Дерека Барака играла на каком-то космическом уровне. Сам американский форвард примерно до декабря даже шёл в топе снайперов КХЛ, а его партнёры по звену Иван Чехович и Дмитрий Бучельников входили в топ-10 бомбардиров регулярки. Но было понятно, что марафон продолжительностью в 68 матчей невозможно проехать на трёх форвардах и таланте голкипера Максима Дорожко.

Зимой тройка Барака перестала жечь, как раньше, а вместе с этим в игре «Витязя» наступил закономерный провал, который в итоге привёл команду Павла Десяткова на 10-ю строчку Запада. Подмосковные хоккеисты отстали от «драконов» на три очка, второй год подряд не сумев выйти в плей-офф КХЛ. Работу своего главного тренера оценивать руководству «Витязя», но есть полное ощущение, что специалист выжал практически максимум в тех условиях, в которых он работал. Состав того же «Куньлуня» выглядел куда ровнее, особенно в атакующей линии.

11-е место — ХК «Сочи», Сергей Зубов

В свою очередь, в руководстве «Сочи» уже сделали оперативные выводы по итогам сезона, который «леопарды» завершили на уверенном последнем месте в Западной конференции. Контракт Сергея Зубова был рассчитан ещё на один сезон, но соглашение со специалистом всего через несколько дней после завершения регулярки было расторгнуто по инициативе черноморского клуба.

«У нас масса игроков, человек пять, кто превысил все свои персональные рекорды по очкам, заброшенным шайбам, показателю «плюс-минус». Костяк у нас на будущее собирался неплохой, мы знали, с кем мы пойдём в следующий сезон. Понимали, кто нам нужен для усиления. То, что произошло – это небольшой шок. Само известие об отставке я переживу, мне уже всякое удалось повидать. Мне сказал об этом мистер Воропаев (генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев. – Прим. «Чемпионата») Он сказал, что у меня нет искры, драйва и нужно разорвать контракт», – сказал Зубов в интервью «Спорт-экспрессу».

Это было второе пришествие легендарного в прошлом игрока на пост главного тренера «Сочи». Впервые он работал в этом качестве с 2017 по 2019 год, и тогда Зубову дважды подряд удавалось выводить «леопардов» в плей-офф КХЛ. Только во времена своего первого пребывания в этом качестве специалист работал немного с другим игровым материалом.

Тогда в его руках в разные сезоны были такие иностранцы как Юрки Йокипакка, Эрик О’Делл, Шон Коллинз. Мартин Бакош, Джонатон Блум. Сейчас же «Сочи» строился преимущественно вокруг молодых российских хоккеистов, некоторые из которых ещё в недавнем прошлом могли и вовсе завязать с профессиональным спортом. Например, именно так было с Даниилом Сероухом, который в этом сезоне отметился историческим пента-триком в ворота московского «Динамо». Помимо Сероуха, на хорошем уровне провели чемпионат и Тимур Хафизов с Амиром Гараевым, вот только иностранцы были очень слабые и ничем не смогли помочь черноморскому коллективу. В такой ситуации сложно найти тренера, который смог бы выжать большее.

«Команда существует, были финансовые проблемы, с ними как-то боролись. Что-то получалось, что-то — нет. Но спортивная составляющая у «Сочи» уже давно отсутствует. Клуб не имеет спортивной цели. «Прожили год – нормально, проживём следующий, будет ещё лучше», – всё в том же интервью сказал Зубов, комментируя свою отставку.

Восточная конференция

9-е место — «Нефтехимик», Олег Леонтьев

Второй год подряд вне кубковой восьмёрки на Востоке остался «Нефтехимик». Нижнекамцы отстали на два очка от «Адмирала» и не смогли завоевать кубковую лицензию. Ожидается, что крайним за эту неудачу окажется главный тренер Олег Леонтьев, возглавлявший «волков» с 2021 года. Под его руководством нижнекамцы сначала дважды подряд пробивались в восьмёрку, но в последние два сезона эту цель решить не смогли.

В прессе уже называются фамилии кандидатов, которые могут прийти на смену Леонтьеву. В том числе речь идёт о главном тренера клуба ВХЛ «Горняк» Алексее Алексееве. Не стоит сбрасывать со счётом и вышеупомянутого Кравца, который вполне может сменить один клуб КХЛ на другой. Впрочем, официальной информации об отставке Леонтьева пока не было.

10-е место — «Лада», Павел Зубов

Ставшая едва ли не главным открытием прошлого сезона КХЛ «Лада» на сей раз выступила слабо и не смогла пробиться в плей-офф. Проблемы тольяттинского клуба начались с того, что осенью «Лада» сначала странным и непонятным образом уволила Олега Браташа, заменив его на Павла Зубова, ранее входившего в тренерский штаб команды.

Уже после отставки Браташа результаты тольяттинцев заметно ухудшились, а затем из-за финансовых сложностей руководство клуба устроило распродажу в дедлайн – в декабре тольяттинский клуб покинули один из лучших вратарей КХЛ Владислав Подъяпольский, а также Остап Сафин и Трой Джозефс. Всё это привело к 10-матчевой серии поражений, лишившей команду Зубова шансов на плей-офф.

Интересно, что на протяжении большей части сезона Зубов руководил «Ладой», имея приставку «исполняющий обязанности». Но в феврале полномочия специалиста были подтверждены на срок до конца сезона. Ирония момента заключалась в том, что к тому времени тольяттинцы уже фактически и не боролись за плей-офф. Что будет с «Ладой», дальше предсказать очень сложно, если учитывать всю ситуацию со спортом в Самарской области.

11-е место — «Амур», Виктор Костючёнок

С неприятной стороны удивило руководство «Амура», ударившееся в панику после неудачного начала регулярки. В Хабаровске оперативно уволили Андрея Мартемьянова, хотя ещё несколько месяцев назад «тигры» при нём навязывали отчаянное сопротивление будущему чемпиону КХЛ. В прошлом сезоне «Амур» завоевал кубковую лицензию как раз благодаря мощному накату на финиш регулярки, однако в этот раз такой шанс тренеру не дали.

Более того, уволенному Мартемьянову так и не нашли замену. Виктор Костючёнок так и работает с приставкой «исполняющий обязанности», но никакого улучшения результатов не произошло. К огромному сожалению, так получилось, что эта нелепая и несправедливая отставка стала последней в жизни отличного тренера и человека. Накануне Андрей Алексеевич скончался.

Что касается «Амура», то весь сезон с командой происходил форменный хаос. Достаточно вспомнить, как Алексей Заварухин дважды прилетал в Хабаровск на переговоры о вступлении в должность главного тренера. И, по словам его агента Шуми Бабаева, во второй раз уже даже был подписан контракт, но в итоге высшее руководство «тигров» всё переиграло и отменило. С такой политикой ждать качественного улучшения результатов «Амура» очень сложно.

12-е место — «Барыс», Галым Мамбеталиев

Три года подряд «Барыс» занимает последнее место в КХЛ, причём из этих трёх лет именно перед этим сезоном ожидания были наибольшими. Однако количество очков сокращается все три сезона: сначала 61, потом 50 — а теперь, за два матча до конца сезона, уже 35. Более того, в минувшем регулярном чемпионате астанинский клуб установил исторический антирекорд КХЛ, который будет максимально сложно повторить кому-либо в будущем. Дистанции в 68 матчей «Барысу» не хватило для того, чтобы забросить хотя бы 100 шайб в регулярке. То есть в среднем за игру астанчане не забивали и полутора голов за матч. О чём тут ещё можно говорить?

В руководстве казахстанского хоккея должны просто и честно ответить на вопрос, хотят ли они дальше выступать в российской лиге? Долгие годы «Барыс» был достойным представителем КХЛ, зачастую пробиваясь в плей-офф и открывая для лиги новых и классных иностранцев. Сейчас же астанинский клуб выступает откровенно для галочки.