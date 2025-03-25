Стала известна причина смерти хоккейного тренера Мартемьянова

Бывший главный тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Мартемьянов скончался в результате инсульта. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее о кончине Мартемьянова сообщила пресс-служба его бывшего клуба "Сибирь".

"Андрей Мартемьянов скончался в результате инсульта", - сказал собеседник агентства.

С мая 2023 года по октябрь 2024 года Мартемьянов возглавлял "Амур", в сезоне-2023/24 команда под его руководством впервые за пять лет вышла в плей-офф КХЛ, где в первом раунде проиграла будущему победителю турнира магнитогорскому "Металлургу". Также он тренировал "Амур" с 2016 по 2018 год, с 2018 по 2020 год руководил "Автомобилистом", с 2021 по 2023 год - "Сибирью". По ходу тренерской карьеры он также работал в красноярском "Соколе" и орском "Южном Урале", которые выступают во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

Мартемьянов был воспитанником "Автомобилиста", за который выступал с 1981 по 1983 год, с 1984 по 1991 год и с 1995 по 1996 год. По ходу игровой карьеры он также выступал за московский ЦСКА, магнитогорский "Металлург", самарский ЦСК ВВС, словенскую "Олимпию" и германский клуб "Кёльнер Хайе". В составе сборной СССР он стал чемпионом Европы 1981 года среди юниоров, чемпионом мира 1982 года среди молодежных команд. В 1992 году в составе второй сборной России стал победителем турнира на призы газеты "Известия".