«Локомотив» интересуется экс-защитником «Торонто» Маком Холлоуэллом.

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Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

26-летний канадец выступает в АХЛ за фарм-клуб «Питтсбурга». В этом сезоне на его счету 30 (1+29) очков в 54 матчах регулярного чемпионата.

Прошлый сезон Холлоуэлл провел в фарме «Рейнджерс» и набрал 44 (3+41) очка за 64 игры. В его карьере есть 6 матчей в НХЛ за «Торонто» в сезоне-2022/23.

Отмечается, что перед началом текущего сезона Холлоуэлл был интересен СКА и «Салавату Юлаеву».