Боярский сравнил Овечкина с актером Андреем Мироновым

Михаил Боярский сравнил Александра Овечкина с актером Андреем Мироновым.

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Миронов был одним из ведущих актеров Театра сатиры и народным артистом РСФСР.

В кино он стал известен благодаря фильмам «Бриллиантовая рука», «Невероятные приключения итальянцев в России», «12 стульев» и «Человек с бульвара Капуцинов».

«Я бы сравнил Овечкина с Андреем Мироновым. Он такой же взрывной, эмоциональный, неожиданный, любимый, как Миронов», – сказал Михаил Боярский.

39-летний капитан «Вашингтона» забросил 889 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забить 6 голов, чтобы опередить Уэйна Гретцки (894 шайбы).

«Он перегонит Гретцки, конечно. Как Артем Дзюба ушел вперед, так и Овечкин уйдет. Они слишком хорошие игроки, и им точки раньше времени ставить не стоит», – отметил известный артист.

36-летний Дзюба недавно стал рекордсменом по голам (31) за национальную сборную и в российском футболе (236).