«Спартак» одержал победу над «Северсталью» и повёл 2-0 в серии плей-офф КХЛ

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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду «Северсталь». Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 4:2. Счёт в серии 2-0 в пользу «Спартака».

«Спартак» одержал победу над «Северсталью»
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Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Павел Порядин, Александр Пашин, Андрей Локтионов и Адам Ружичка. В составе гостей дважды отличился Михаил Котляревский.

Третья игра серии состоится 30 марта в Череповце.

Хоккей
Адам Ружичка
Михаил Котляревский
Павел Порядин
Андрей Локтионов
ХК Северсталь
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