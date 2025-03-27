Вратарь «Эдмонтона» получил удар коленом в голову в игре НХЛ

Стюарт Скиннер получил удар коленом в голову в игре НХЛ.

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Вратарь «Эдмонтона» не доиграл до конца матч против «Далласа» (3:4).

Сообщается, что он покинул площадку в начале третьего периода после того, как Микко Рантанен случайно ударил его коленом в голову.

За 46:34 в этом матче Стюарт Скиннер пропустил 4 гола после 21 броска.

Вратарь не доиграл до конца игры в 2 из 3 послех матчей. 21 марта в концовке третьего периода Скиннер был снят с игры с «Виннипегом» для прохождения тестирования на сотрясение мозга.

«Я ожидаю, что он не поедет [на игру в «Сиэтлом»]. Очевидно, я беспокоюсь о нем. О нем позаботятся, завтра мы узнаем, как обстоят дела», – сказал тренер «Ойлерс» Крис Кноблаух.