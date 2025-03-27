Капитан «Сибири» Широков получил 10 минут штрафа за оскорбление судей в игре с «Салаватом»

В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает на своём льду новосибирскую «Сибирь». После второго периода счёт 4:0 в пользу хозяев.

© Чемпионат.com

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В конце второго периода удаления у «Сибири» получили Кирилл Рассказов (2+2 за игру высоко поднятой клюшкой) и капитан Сергей Широков (10 минут за оскорбление судей и неспортивное поведение).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.