Защитник «Юты» Сергачев отреагировал на крупное поражение от «Тампы»

Михаил Сергачев отреагировал на крупное поражение от «Тампы».

© Sports.ru

«Юта» проиграла со счетом 0:8 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Это было ужасно, от начала и до конца, мы почти не играли в том стиле, в котором хотели, и это было видно. Мы должны принять решение, хотим ли мы быть в плей-офф или нет. Это своего рода удар в лицо», – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.

Клуб из Солт-Лейк-Сити находится на 11-й позиции в таблице Западной конференции, имея в активе 75 очков в 72 матчах. Отставание от зоны плей-офф – 10 баллов.