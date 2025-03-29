"Динамо" выиграло и второй матч у СКА в плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" в овертайме сумело выиграть и второй матч серии у СКА из Санкт-Петербурга - 2:1.

В четверг команды провели первый матч серии в Москве, и тогда "Динамо" добилось победы. В СКА сделали выводы из той неудачи, и в субботу команда действовала более надежно в обороне, и что немаловажно - количество удалений стало меньше.

Команда Романа Ротенберга открыла счет на 11-й минуте.

Отличился талантливый Иван Демидов, для которого гол стал первым в плей-офф. Но в самом конце стартовой двадцатиминутки Артем Чернов восстановил равенство.

В оставшееся время команды старались вырвать победу, но в завершающей стадии не преуспели. В итоге игра перешла в овертайм, где победу "бело-голубым" принес точный бросок Никиты Гусева.

"Динамо" ведет в серии 2-0. Третий и четвертый матчи пройдут в Санкт-Петербурге.