«Нефтехимик» подтвердил расторжение контракта с главным тренером команды

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев расторг контракт с нижнекамский клубом, сообщает пресс‑служба команды из Татарстана.

© ХК «Нефтехимик»

Ранее Леонтьев заявил «Матч ТВ», что в понедельник покинул «Нефтехимик», а новым главным тренером команды станет Игорь Гришин. 54‑летний Леонтьев возглавлял команду с 2021 года. За это время клуб из Нижнекамска дважды попал в плей‑офф КХЛ.

— ХК «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с главным тренером Олегом Леонтьевым, — говорится в заявлении.

В сезоне‑2024/25 «Нефтехимик» занял девятое место в Восточной конференции.

Прямые трансляции матчей плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.