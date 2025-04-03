«Спартак» обыграл «Северсталь» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Московский «Спартак» обыграл череповецкую «Северсталь» в пятом матче серии первого раунда плей‑офф Фонбет чемпионата КХЛ.

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Встреча в Москве завершилась со счетом 5:2 (0:1, 5:1, 0:0). В составе «Спартака» шайбы забросили Михаил Мальцев, Никита Ефремов, Сергей Лукьянцев, Иван Морозов и Андрей Миронов, Николай Голдобин оформил ассистентский хет‑трик. У «Северстали» отличились Алексей Кручинин и Николай Чебыкин.

Счет в серии до четырех побед — 4–1 в пользу «красно‑белых». Команда Алексея Жамнова вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина.