Овечкин оформил необычное достижение

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз».

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Благодаря этому голу 39-летний форвард довел общее число заброшенных шайб в лиге до 891-й. С того момента, как россиянин стал лучшим снайпером в истории «Вашингтона», он оформил 418 голов. Это количество позволило бы Овечкину стать лучшим снайпером в истории сразу 12 команд — «Каролины», «Коламбуса», «Флориды», «Юты», «Вегаса», «Сиэтла», «Миннесоты», «Нэшвилла», «Рейнджерс», «Нью-Джерси», «Ванкувера» и «Виннипега».

Для Овечкина шайба в ворота «Бостона» стала 38-й в сезоне. По этому показателю он делит третье место в чемпионате с тремя другими хоккеистами — Тейджем Томпсоном, Брейденом Пойнтом и Кайлом Коннором.

Игра завершилась победой «Кэпс» со счетом 4:3. На данный момент «столичные» занимают первое место в Восточной конференции, имея в своем активе 103 очка в 73 матчах. В общей таблице они уступают только «Виннипег Джетс», имеющим 106 баллов в 74 играх.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях против »Каролины Харрикейнз». Эта игра состоится в ночь на 3 апреля, стартовое вбрасывание пройдет в 2:00 по московскому времени.