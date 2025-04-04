Гретцки ожидают на матче «Вашингтона» с «Чикаго»

Уэйн Гретцки должен приехать на ближайший матч «Вашингтона».

Сегодня ночью «Кэпиталс» дома сыграют с «Чикаго». Александр Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Гретцки (894).

Сообщалось, что действующий рекордсмен вместе с комиссионером лиги Гэри Беттмэном будут присутствовать на каждой игре «Вашингтона», когда Овечкину останется 4-5 шайб до рекорда.

Беттмэн был на игре против «Каролины» (1:5), в которой россиянин забил 892-й гол.