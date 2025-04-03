Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от крупного поражения в матче с «Каролиной»

Чемпионат.com

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от крупного поражения в матче с «Каролиной»
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В составе победителей забивали Шон Уокер, Джексон Блейк (дважды), Сет Джарвис и Логан Стэнковен. Российский защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников не отметились результативными действиями.

Единственный гол за «Вашингтон» забил российский нападающий Александр Овечкин.

«Вашингтон» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей. «Каролина» одержала третью победу подряд.

Хоккей
Андрей Свечников
Каролина Харрикейнз
Александр Овечкин
Дмитрий Орлов