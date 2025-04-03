«Сибирь» сообщила, что Широков может пропустить пятый матч серии с «Салаватом»

Капитан «Сибири» Сергей Широков получил «небольшое повреждение» в четвертом матче серии первого раунда плей‑офф КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» и рискует пропустить пятую игру, сообщает пресс‑служба клуба из Новосибирска.

В среду «Сибирь» на своем льду обыграла «Салават Юлаев» со счетом 2:1. Широков покинул площадку во втором периоде после столкновения с Григорием Паниным. Счет в серии до четырех равный — 2–2.

— Сергей Широков получил небольшое повреждение в прошлом матче. Капитан «Сибири» может пропустить следующую игру, — говорится в сообщении.

Пятый матч серии пройдет в пятницу в Уфе.

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