Сушинский оценил вероятность выхода СКА во второй раунд Кубка Гагарина
Бывший нападающий СКА Максим Сушинский оценил в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владиславом ЮДИНЫМ вероятность выхода армейцев во второй раунд Кубка Гагарина.
СКА уступает московскому «Динамо» в серии плей-офф со счетом 1-3. Следующий матч состоится 4 апреля в Москве.
– Высока ли вероятность, что СКА все же пройдет «Динамо»?
– Так счет в серии 3-1.
– Вы считаете маловероятным проход армейцев в следующую стадию плей-офф?
– Я вам такого не сказал. Я так не считаю.
– Как вы оцениваете вероятность прохода СКА в следующую стадию плей-офф?
– А как ее оценить? Все игры от ножа идут. Очень интересные матчи. Где-то и кому-то больше повезло.
У СКА не будет шансов, если счет в серии будет 4-1 (команды в плей-офф играют до четырех побед – «Спорт День за Днем»). Как можно сказать, что нет шансов? Если 3-1 в серии, значит шансы есть. Хоккей – это игра. Будем смотреть, что будет дальше.
– Что армейцам надо сделать для этого? Может как-то тактически перестроиться?
– То есть весь сезон играть в одну игру и потом перестроиться? Это нереально сделать.
– Ждете ли вы более яркой игры от нападающего СКА Евгения Кузнецова? В прошлом матче форвард получил травму.
– Кузнецов пропустил три месяца, он только набирает форму. Тяжело от него что-то ждать. Конечно, хочется, чтобы он быстрее форму набрал и такие люди не смотрели хоккей с трибуны. Кузнецова хочется видеть на поле.