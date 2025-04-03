Сушинский оценил вероятность выхода СКА во второй раунд Кубка Гагарина

Бывший нападающий СКА Максим Сушинский оценил в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владиславом ЮДИНЫМ вероятность выхода армейцев во второй раунд Кубка Гагарина.

© ХК СКА

СКА уступает московскому «Динамо» в серии плей-офф со счетом 1-3. Следующий матч состоится 4 апреля в Москве.

– Высока ли вероятность, что СКА все же пройдет «Динамо»?

– Так счет в серии 3-1.

– Вы считаете маловероятным проход армейцев в следующую стадию плей-офф?

– Я вам такого не сказал. Я так не считаю.

– Как вы оцениваете вероятность прохода СКА в следующую стадию плей-офф?

– А как ее оценить? Все игры от ножа идут. Очень интересные матчи. Где-то и кому-то больше повезло.

У СКА не будет шансов, если счет в серии будет 4-1 (команды в плей-офф играют до четырех побед – «Спорт День за Днем»). Как можно сказать, что нет шансов? Если 3-1 в серии, значит шансы есть. Хоккей – это игра. Будем смотреть, что будет дальше.

– Что армейцам надо сделать для этого? Может как-то тактически перестроиться?

– То есть весь сезон играть в одну игру и потом перестроиться? Это нереально сделать.

– Ждете ли вы более яркой игры от нападающего СКА Евгения Кузнецова? В прошлом матче форвард получил травму.

– Кузнецов пропустил три месяца, он только набирает форму. Тяжело от него что-то ждать. Конечно, хочется, чтобы он быстрее форму набрал и такие люди не смотрели хоккей с трибуны. Кузнецова хочется видеть на поле.