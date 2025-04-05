Гретцки лично поздравил Овечкина с повторением рекорда в НХЛ

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки лично поздравил Александра Овечкина с тем, что тот повторил его рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил журналист Франк Серавалли в соцсети X.

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После завершения матча между «Вашингтоном» и «Чикаго» (5:3) Гретцки зашел в раздевалку столичного клуба, чтобы поздравить россиянина. Там они сделали памятное фото вместе с другими игроками «Кэпиталз».

На снимке Гретцки и Овечкин держат шайбу, которой был повторен исторический рекорд по голам. Этот момент стал символическим для всей команды.

Как уточнил журналист Том Гулитти, канадец также сделал отдельное фото с Овечкиным и его двумя сыновьями.

Ночью 5 апреля стало известно, что Овечкин догнал Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю.

3 апреля Александр Овечкин рассказал, как его поддержал Уэйн Гретцки.

До этого НХЛ в своих официальных соцсетях сменила прошлый логотип на изображение, посвященное погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. На черном фоне изображен сам российский хоккеист, а также указаны его имя и слово «погоня».