«Трактор» разгромил «Барыс» в матче чемпионата КХЛ 3×3

Челябинский «Трактор» одержал крупную победу над казахстанским «Барысом» в матче 15‑го тура чемпионата КХЛ по хоккею 3×3.

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Встреча завершилась со счетом 11:1. В составе победителей дубли оформили Егор Иванов, Григорий Несветаев, Максим Аскаров и Данила Богуш. Также забросили Дмитрий Акишин, Сергей Шумаков и Данил Губарев. У казахстанцев отличился Владимир Корчагин.

Другие результаты игрового дня:

«Сибирь» — «Трактор» — 4:5

«Сибирь» — «Салават Юлаев» — 7:3

«Барыс» — «Салават Юлаев» — 8:9 Б.

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