Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением назвать сквер и стадион в столице именем хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина. Об этом Свищев заявил ТАСС.

Ранее Овечкин догнал канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Я инициировал обращение к мэру Москвы, чтобы сквер в САО, откуда родом Овечкин, один из стадионов в Москве и улицу назвали его именем, - сказал Свищев. - Он заслужил это право".

На счету Овечкина и Гретцки по 894 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ - они делят первое место по этому показателю. Следующий матч "Вашингтон" проведет в гостях против "Нью-Йорк Айлендерс" 6 апреля. До конца регулярного чемпионата столичный клуб проведет шесть игр.