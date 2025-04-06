Ротенберг прокомментировал поражение СКА в шестом матче и в серии с «Динамо»

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о поражении в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2:5, 2-4).

«Хочу поблагодарить болельщиков, замечательная атмосфера, полные трибуны гнали команду вперёд. Не передать словами, насколько мы это ценим. Хочу поблагодарить команду, всех ребят за самоотверженную игру. Игра полностью была под нашим контролем, два периода не давали сопернику никаких шансов. Должны были сами забивать. Но у нас ребята – Грицюк, Бардаков – молодые. 2001 года рождения, это надо понимать. Хотя потом две шайбы забили», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.