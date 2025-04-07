"Ак Барс" и "Автомобилист" проведут решающий матч серии в Кубке Гагарина

Победитель седьмого матча выйдет во второй раунд турнира

© Реальное время

"Ак Барс" и "Автомобилист" сыграют в Екатеринбурге решающий седьмой матч серии плей-офф. После шести поединков счет равный — 3:3.

Команды вначале серии обменялись домашними и гостевыми победами, затем по разу победили на собственной площадке. "Ак Барс" выиграл в Екатеринбурге в стартовой игре 4:1, но потом дважды проиграл 3:4 и 0:2. "Автомобилист" обыграл "барсов" в Казани 3:2 во втором овертайме, после чего был два раза разгромлен 2:7 и 1:5.

Победитель седьмого матча серии выйдет во второй раунд Кубка Гагарина. В следующей стадии "Ак Барс" или "Автомобилист" точно сыграют против соперника из Москвы. Исходя из ситуации с другими парами плей-офф, в соперниках могут оказаться московские "Динамо" или "Спартак".

В обоих случаях команда Западной конференции будет иметь преимущество домашней площадки. "Ак Барс" финишировал в регулярном чемпионате на пятом месте Востока, "Автомобилист" — на четвертом.

Ранее во второй раунд плей-офф пробились "Локомотив", московское и минское "Динамо", "Спартак", "Трактор" и "Авангард". В Восточной конференции седьмой матч также осталось провести в серии "Салават Юлаев" — "Сибирь", где команды выиграли по три домашних встречи.

Матч в Екатеринбурге в прямом эфире покажут телеканалы "Матч ТВ" и ТНВ в 17.00 по московскому времени. Проигравший закончит свое выступление в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.