Стали известны изменения пола и потолка зарплат в КХЛ на следующие три сезона

Совет директоров КХЛ утвердил изменения в систему пола и потолка зарплат в лиге.

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Сезон-2025/2026 — повышение пола на 25 млн — 475 млн рублей. Сезон-2026/2027 — повышение потолка зарплат на 50 млн — до 950 млн, повышение пола на 50 млн — до 525 млн рублей. Сезон-2027/2028 — повышение потолка зарплат на 50 млн — до 1 млрд рублей, повышение пола на 75 млн — до 600 млн рублей.

Изменения коснутся системы премиальных выплат, не включаемых в потолок зарплат:

За выход во вторую стадию плей-офф можно выплатить игрокам суммарно до 50 млн рублей. За выход в полуфинал — дополнительно 75 млн рублей, суммарно до 125 млн. За выход в финал — дополнительно до 150 млн рублей, суммарно до 275 млн рублей.