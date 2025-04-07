Первый тренер Овечкина рассказал о детстве легенды

Свои первые шаги в хоккее рекордсмен НХЛ по голам Александр Овечкин делал под руководством ветерана хоккейного "Динамо" Александра Филиппова, который стал еще и крестным хоккеиста. В феврале Александру Николаевичу исполнилось 74. А недавно ему сделали серьезную операцию, он вынужден пользоваться специальными приспособлениями для ходьбы, но тренерское дело не бросает.

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"Так я ж на скамейке сижу. У меня есть доска, свисток. Подозвал, объяснил ошибки, где, что неправильно, что-то нарисовал и вперед. Тем более ребята - уже не малыши, 2010, 2008 годов рождения, эти уже соображают", - объясняет Филиппов.

Есть новые Овечкины на горизонте? - спрашиваю в лоб.

Александр Филиппов: Вот, знаешь, честно могу сказать, есть интересные ребята. Но с ними тяжело, потому что у нас сейчас всем родители руководят. Тренер одно говорит, а родители другое. Вот и приходится нам по жердочке ходить. Раньше-то как было. Накажешь ребенка чуть, так его отец встретит, еще от себя отругает, мол, почему плохо тренируешься. А сейчас у нас случай был: тренер ребенка слегка рукой, даже не клюшкой, по попе шлепнул, так мать поехала побои снимать. Слово скажешь, а паренек уже идет жаловаться, мол, обзывают его. Тренер нынче бесправный человек.

А на Сашу прикрикивать приходилось?

Александр Филиппов: А как же! И нормально было. А иногда не только крикнуть приходилось, но и шлепнуть. И потом, он же крестник мой, а со своими, сам понимаешь, построже надо, чтобы никаких разговоров не было, мол, любимчик, не любимчик. Если уж Овечкин получил, то и любой другой может.

Мать - баскетболистка, олимпийская чемпионка, отец - крепкого уровня футболист. Как же Саша оказался в хоккее?

Александр Филиппов: Я ж рядом с Дворцом на Лавочкина живу, где "Динамо" женское в баскетбол играло. Пришел я как-то туда на матч, сел с Мишкой (Михаил Викторович Овечкин - прим. "РГ"), царствие ему небесное, и он мне говорит: слушай, парня-то куда-то определять надо. И показывает на Сашку, который там ковыряется с мячом за щитом. Отвечаю ему, мол, у меня-то занимается 88-й год рождения, а Сашка же 85-й. Ладно, давай к себе возьму, а дальше посмотрим, что и как. Ну, Мишка его привел, и Сашка сразу попер. Характер у него упертый, конечно. Бывает дождь идет, а я говорю: пойдем на стадион побегаем. Пойдем. Всегда был готов. Потом уже вижу, к старшим надо его переводить, отдал Славке (Вячеслав Кириллов - прим. "РГ"). Он потом ко мне приходил дополнительно заниматься, где-то я на его игры ездил, объяснял, что где не так.

Татьяна Николаевна Овечкина недавно сказала, что мамой Александра Овечкина быть легко. А легко было быть его тренером?

Александр Филиппов: Ты знаешь, с детьми в принципе в чем-то тяжело, в чем-то легко. С самого начала смотришь, как ребенок развивается, что из себя представляет. Чему у тебя получилось его научить, а чему - нет. У каждого еще свой характер. Надо находить контакт. Так что детский тренер должен любить свою работу и детей.

Кому больше повезло? Овечкину тренироваться у вас или вам тренировать Овечкина?

Александр Филиппов: Думаю, обоим повезло. Мне повезло, что попался такой талант, который вырос в такого игрока. Сашке повезло, что я ему какие-то знания передал, научил чему-то. Мы в этом плане друг друга дополняем.

Все говорят о психологии Овечкина. Это можно натренировать?

Александр Филиппов: Считаю, что это не натренируешь, это природа от мамки и от папки. От Татьяны в особенности. Помню такой момент: ребята в кино собрались и Сашка с ними, а Танюшка ему: "Саша, нет, домой. Отдыхать после игры. И он пошел, понимаешь. При этом она не кричала, не орала, спокойным тоном все. Еще про характер. Саша когда начал тренироваться с 85-м годом, там у них свой лидер был, Сережка Мочелов. Так он при Сашке спекся, а Саша дальше вырос.

А что Александр взял от отца?

Александр Филиппов: Если Танюха всегда серьезная, то Мишка с шутками-прибаутками всегда был, с приколами. Вот думаю, это чувство юмора Саша от него унаследовал.

Еще говорят о доброте Овечкина…

Александр Филиппов: Это у него тоже с детства было. Потому что и родители такие. И Мишка, и Танька, никогда мимо не пройдут, всегда помочь готовы. Так что у него это семейное.

Легендарный бросок у Овечкина еще при вас проклевывался?

Александр Филиппов: Это тоже идет из детства. Сашка ко мне на коробку приходил, постоянно бросок тренировал. Отрабатывали с ним кисти постоянно. Щелчок он уже потом отрабатывал. Тут и родители постарались. Мишка у себя на даче что-то вроде ворот сделал, настил положил. Или еще урну ему ставили, он туда шайбу клюшкой швырял. Грохот еще такой стоял (смеется).

Вы знаете Александра лучше многих. Когда начался шум по поводу рекорда, как ему удавалось не обращать на это все внимание?

Александр Филиппов: Еще раз тебе скажу, это характер, и это Татьяна. Ведь она сейчас там в Америке. А Танюха она такая, у нее особо не разгуляешься. Вот еще что скажу. В спорте есть закон: когда что-то очень хочешь, оно у тебя не получается. А когда просто играешь, все идет, как надо. Сашка и сам как-то говорил в каком-то интервью. Мол, выезжаю один на один и не могу забить. А потом просто бросил и забил. Понятно, что еще пресса обостряет и нагнетает. И у тебя голова уже не о том думает. Надо об игре думать, а не о том, как забить. Вот, мне кажется, Сашка все это отпустил, и у него поперло.

Каково это - быть первым тренером Александра Овечкина?

Александр Филиппов: Это просто приятно. Смотришь, как он играет и радуешься за него.