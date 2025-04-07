Губерниев прокомментировал вылет СКА

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что главный тренер СКА Роман Ротенберг сделал максимум, чтобы пройти московское «Динамо» в плей‑офф КХЛ, однако «бело‑голубые» оправдали статус фаворита.

© Матч ТВ

В воскресенье СКА дома уступил «Динамо» (2:5) в шестом матче первого раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ. Счет в серии стал 4–2 в пользу москвичей. Петербургский клуб завершил борьбу за Кубок Гагарина.