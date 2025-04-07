Губерниев прокомментировал вылет СКА

Губерниев — о вылете СКА из Кубка Гагарина: «Знаю, что Роман Ротенберг сделал максимум»
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что главный тренер СКА Роман Ротенберг сделал максимум, чтобы пройти московское «Динамо» в плей‑офф КХЛ, однако «бело‑голубые» оправдали статус фаворита.
В воскресенье СКА дома уступил «Динамо» (2:5) в шестом матче первого раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ. Счет в серии стал 4–2 в пользу москвичей. Петербургский клуб завершил борьбу за Кубок Гагарина.
— «Динамо» оправдало статус фаворита. Конечно, у СКА были шансы. Естественно, я здесь несколько расстроен, так как СКА — хорошая команда и большой раздражитель для всех. Но видите, у нас и «Магнитка», и ЦСКА, и СКА вылетели — плей‑офф прекрасен, результаты неожиданные. Хотя «Динамо» даже немножко предпочтительнее выглядело, казалось бы. По накалу серия между СКА и «Динамо» была ярчайшей. Хочу пожелать удачи Ротенбергу. Он неравнодушный и влюбленный в хоккей человек. С моей точки зрения, искусством тренера он овладел. Как будет дальше — решат акционеры. Но в любом случае, будет сложно, так как команда стремилась к другому. Но я знаю, что Роман Борисович сделал максимум, чтобы пройти дальше, — сказал Губерниев «Матч ТВ».