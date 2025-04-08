Никас Сафронов хочет написать портрет Овечкина: «Он очень дорожит тем, что он русский. Александр представляет за рубежом частицу нашей культуры, как Бунин, Стравинский, Набоков»
Никас Сафронов хочет написать портрет Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ (895 шайб в 1487 играх в регулярных чемпионатах), побив рекорд Уэйна Гретцки (894 в 1487).
«Вы знаете, я давно хотел это сделать. Он всегда вызывал у меня уважение... Я с удовольствием. Конечно, я бы хотел, чтобы он позировал мне вживую, чтобы он нашел время – или я подъеду, или он будет в Москве. Вживую – это всегда интереснее. Если он оценит и скажет, что вот это ближе, интереснее – и ракурс, и характер – я сделаю в масле. Для нашей страны, для нашей и мировой истории. Он – личность мирового масштаба. Важно делать своего дело профессионально и прославлять нашу культуры и духовность... Он очень дорожит тем, что он русский, тем, что ему дала наша спортивная и духовная системы. Он является частью культуры целого мирового пласта – России. Он будет работать там (за рубежом – Спортс), потом будет работать, может быть, в России. Но он представляет частицу нашей культуры, как Бунин, Стравинский, Набоков», – сказал народный художник РФ.