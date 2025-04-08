Никас Сафронов хочет написать портрет Овечкина

Никас Сафронов хочет написать портрет Александра Овечкина.

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ (895 шайб в 1487 играх в регулярных чемпионатах), побив рекорд Уэйна Гретцки (894 в 1487).