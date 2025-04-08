Названа сумма, которую хоккеисты «Ак Барса» получат за каждую победу в регулярке

Хоккеисты «Ак Барса» получат по 150 тысяч рублей за каждую победу в регулярке. Команда Гатиятулина выиграла 42 матча
Хоккеисты «Ак Барса» получат по 150 тысяч за каждую победу в регулярке.
Команда тренера Анвара Гатиятулина вышла во второй раунд Кубка Гагарина, обыграв «Автомобилист» (2:1 2ОТ) во втором овертайме в седьмом матче первого раунда.
По информации Metaratings, после выхода во второй раунд Кубка Гагарина хоккеисты «Ак Барса» получат премию за каждую победу в регулярном чемпионате из расчета 150 тысяч рублей за выигранный матч.
По ходу регулярного чемпионата в «Ак Барсе» подобные премии не выплачивались.
Команда выиграла 42 матча в регулярном чемпионате в этом сезоне.