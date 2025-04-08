Олимпийский чемпион объяснил феномен Овечкина

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков объяснил феномен российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина.

Его слова приводит Sport24.

«Он лидер по жизни. Во что бы он не играл, даже на отдыхе, он везде хочет побеждать. Футбол, волейбол — не важно. Такие люди рождаются раз в 100 лет», — рассказал Легков.

Лыжник добавил, что пересекался с хоккеистом в отпуске и провел с ним совместную тренировку.

Ранее член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев оценил шансы Овечкина сыграть на Олимпиаде-2026. По его словам, вероятность этого высока.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».