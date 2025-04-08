Олимпийский чемпион объяснил феномен Овечкина

Lenta.ru

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков объяснил феномен российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина.

Олимпийский чемпион объяснил феномен Овечкина
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Его слова приводит Sport24.

«Он лидер по жизни. Во что бы он не играл, даже на отдыхе, он везде хочет побеждать. Футбол, волейбол — не важно. Такие люди рождаются раз в 100 лет», — рассказал Легков.

Лыжник добавил, что пересекался с хоккеистом в отпуске и провел с ним совместную тренировку.

Ранее член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев оценил шансы Овечкина сыграть на Олимпиаде-2026. По его словам, вероятность этого высока.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

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