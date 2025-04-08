СКА планирует расторгнуть контракт с Евгением Кузнецовым

Петербургский СКА планирует расторгнуть соглашение с нападающим Евгением Кузнецовым, сообщает телеграм-канал «Хайруллин Live».

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По информации источника экс-форвард «Вашингтон Кэпиталз» должен был выступать за армейцев до 2028 года. Хоккеист мог заработать в клубе из Санкт-Петербурга 4,33 миллиардов рублей за 4 года с учётом бонусов.

В текущем сезоне 32-летний нападающий выступил за СКА в 39 играх в регулярном чемпионате КХЛ и в 6-ти в плей-офф. Суммарно забросил 13 шайб и отдал 27 результативных передач.

По итогам первого раунда плей-офф Кубка Гагарина СКА проиграл в серии московскому «Динамо» со счетом 2:4 и вылетел из турнира.