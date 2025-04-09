Овечкин дал совет 8-летнему себе

Александр Овечкин заявил, что не стал бы ничего менять в своей жизни.

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Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Айлендерс» (1:4) и обошел Уэйна Гретцки по числу шайб в регулярных чемпионатах НХЛ – 895 против 894.

– Если бы ты мог вернуться в прошлое, что бы ты сказал 8-летнему себе, который смотрел по телевизору, как Гретцки бьет рекорд [Хоу]?

– Ничего бы не сказал – живи, работай. Как мне говорил отец: «Будь проще, и к тебе потянутся». Я бы ничего не менял.

Кстати, когда мне было 8 лет, у нас был маленький телевизор, но, понятное дело, мы не видели, как забивал Гретцки. Только потом на видеокассетах смотрели.

В те времена тяжело было что-либо смотреть, – сказал улыбаясь Александр Овечкин.