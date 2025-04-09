Роман Костомаров отреагировал на рекорд Александра Овечкина в НХЛ

Бывший российский фигурист Роман Костомаров в своих соцсетях опубликовал видео занятия в спортзале, в который он пришёл в футболке с фамилией хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и восьмым номером на спине.

«Великая погоня, великая победа, нашего великого чемпиона Александра Овечкина. Сашка, от всей души тебя поздравляю, также как тебя поздравляет вся наша большая страна! Ты это сделал, ты большой красавец! Продолжай радовать своих поклонников! Ждем тебя домой», — сказал Костомаров в другом видео.

Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 895 шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, выйдя на первое место по этому показателю за всю историю. Ранее рекорд принадлежал Уэйну Гретцки, забросившему за карьеру 894 шайбы.