Дацюк примет участие в матче памяти Федора Малыхина

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк выступит в матче памяти хоккеиста Федора Малыхина, сообщает пресс‑служба «Автомобилиста».

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Также в мероприятии примут участие олимпийский чемпион Иван Телегин, действующие игроки екатеринбургской команды Анатолий Голышев, Никита Трямкин, Степан Хрипунов, Алексей Бывальцев, Кирилл Воробьёв и Данил Романцев, ветераны уральского хоккея Алексей Симаков, Алексей Булатов, Игорь Лукиянов, Георгий Мишарин и Андрей Субботин, экс‑игроки «Автомобилиста» Анатолий Никонцев, Александр и Василий Стрельцов.

Игра пройдет на домашней арене «Автомобилиста» в воскресенье, 13 апреля. Вход для зрителей будет свободный.

Малыхин скончался 18 марта в возрасте 34 лет, он — воспитанник екатеринбургского хоккея. Игрок был капитаном «Автомобилиста», выступал за «Ак Барс», в составе которого завоевал Кубок Гагарина в сезоне‑2017/18, челябинский «Трактор», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард».