Дацюк примет участие в матче памяти Федора Малыхина

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк выступит в матче памяти хоккеиста Федора Малыхина, сообщает пресс‑служба «Автомобилиста».

Дацюк примет участие в матче памяти Федора Малыхина
© Матч ТВ

Также в мероприятии примут участие олимпийский чемпион Иван Телегин, действующие игроки екатеринбургской команды Анатолий Голышев, Никита Трямкин, Степан Хрипунов, Алексей Бывальцев, Кирилл Воробьёв и Данил Романцев, ветераны уральского хоккея Алексей Симаков, Алексей Булатов, Игорь Лукиянов, Георгий Мишарин и Андрей Субботин, экс‑игроки «Автомобилиста» Анатолий Никонцев, Александр и Василий Стрельцов.

Игра пройдет на домашней арене «Автомобилиста» в воскресенье, 13 апреля. Вход для зрителей будет свободный.

Малыхин скончался 18 марта в возрасте 34 лет, он — воспитанник екатеринбургского хоккея. Игрок был капитаном «Автомобилиста», выступал за «Ак Барс», в составе которого завоевал Кубок Гагарина в сезоне‑2017/18, челябинский «Трактор», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард».

Хоккей
Данил Романцев
Алексей Булатов
Андрей Субботин
Василий Стрельцов
Кирилл Воробьев
Никита Трямкин
Федор Малыхин
Алексей Бывальцев
Степан Хрипунов
Георгий Мишарин
Анатолий Никонцев
Иван Телегин
Алексей Симаков
Анатолий Голышев
Павел Дацюк
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