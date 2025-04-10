Мичков рассказал об игре против Овечкина в матчах НХЛ

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков рассказал о встречах на льду с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. В дебютном для себя сезоне Мичков трижды играл против Овечкина.

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— Как я понимаю, вы уже в этом году встречались три раза, правильно?

— Да.

— Он тебе что-нибудь говорил, вы как-то контактировали?

— Да, конечно, чуть-чуть словами перекидываемся, но я на Ови сколько раз смотрел, когда мы играли друг против друга, он как-то больше, мне кажется, в себе сконцентрирован и не обращает внимания, ни влево не смотрит, ни вправо, а просто как будто бы в себе находится. Выходит на лёд, выполняет всю работу и уже после льда только может нормально пообщаться, — сказал Мичков в интервью YouTube-каналу Fonbet.