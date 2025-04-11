"Салават Юлаев" обыграл "Спартак" в первой игре второго раунда плей-офф КХЛ

В пятницу стартовали матче 1/4 финала Кубка Гагарина. Первыми на лед в Уфе вышли игроки местного "Салавата Юлаева" и московский "Спартак". Хозяева в предыдущем раунде вырвали победу лишь в седьмом поединке, а "красно-белые" обыграли соперника в шести встречах.

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"Спартак" открыл счет в этой серии. На седьмой минуте Андрей Миронов выкатился из-за своих ворот и диагональной передачей на Андрея Локтионова отрезал игроков "Салават Юлаева", а Адам Ружичка точным броском из-под защитника попал в ворота хозяев льда. За шесть минут до конца первого периода уфимцы сравняли счет усилиями Денниса Яна. А еще через три минуты нападающий оформил дубль и вывел свою команду вперед.

Во второй двадцатиминутке "Спартак" стремился отыграться. В первой половине периода "красно-белые" прибавили в скорости и провели несколько опасных атак. Хозяева отвечали на это своими опасными выпадами, но вратарь москвичей Артем Загидулин несколько раз выручил партнеров.

В третьем периоде хозяева льда укрепили преимущество и сняли все вопросы о победителе в этом матче. Третью шайбу забросил Артем Пименов, а четвертую Ярослав Цулыгин.

Счет в серии стал 1-0 в пользу "Салавата Юлаева". Вторая игра пройдет в Уфе в воскресенье.