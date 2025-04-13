Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли объявил о завершении карьеры

Защитник «Чикаго Блэкхокс» Алек Мартинес объявил о завершении карьеры. Он проведёт свой последний матч в лиге с «Виннипег Джетс».

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«Вы сейчас доведёте меня до слёз. Мне надо готовиться к игре, но, конечно, сегодня очень много разных эмоций. Я невероятно благодарен и признателен. У меня много людей, семье, кто помогал мне на пути в этот спорт и к этому моменту. Когда я пришёл в НХЛ, рядом были моя жена, мой сын, и вот-вот на свет появится дочь — буквально через пять дней. Думаю, у меня будет больше времени всё обдумать в ближайшие недели, но сейчас я просто очень благодарен за многое и многим людям», — приводит слова Мартинеса официальный сайт НХЛ.

Мартинес был выбран в четвёртом раунде драфта НХЛ 2007 года под общим 95-м номером клубом «Лос-Анджелес Кингз». За карьеру он набрал 289 очков (88 голов, 201 передача) в 861 матче за «Кингз», «Вегас Голден Найтс» и «Блэкхокс». В плей-офф Кубка Стэнли он провёл 131 матч и набрал 37 очков (14 голов, 23 передачи).

Мартинес трижды выигрывал Кубок Стэнли — с «Кингз» в 2012 и 2014 годах и с «Голден Найтс» в 2023 году.