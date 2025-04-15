НХЛ не разрешит привозить Кубок Стэнли в Россию

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не собирается отменять действующий запрет на привоз Кубка Стэнли в Россию, даже если трофей достанется «Вашингтону», где играет Александр Овечкин. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас не было причин менять текущую политику», — сказал Дэйли.

Обычно игрокам разрешается забирать Кубок в свою страну в межсезонье, однако с 2022 года из-за введенных ограничений он не попадал в Россию. На данный момент «Вашингтон Кэпиталз» лидирует в Восточной конференции, набрав 109 очков в 80 матчах.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.