Овечкин заработал больше всех за всю историю хоккея

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин по контрактам за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на данный момент заработал наибольшую сумму денег в истории вида спорта.

Овечкин выступает в НХЛ с сезона-2005/06. За первые три года по контракту новичка он заработал $2,92 млн (по $0,984 млн в год). В 2008 году россиянин подписал рекордный по тем временам 13-летний контракт на сумму $124 млн. Летом 2021 года Овечкин заключил новое пятилетнее соглашение на общую сумму $47,5 млн.

Суммарно за карьеру в НХЛ Овечкин заработал $161,72 млн. Контракт россиянина с "Вашингтоном" истечет в следующем сезоне. По нему он получит еще $9 млн.

Второе место в списке хоккеистов, заработавших больше всех за карьеру, занимает канадский нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби ($155,89 млн). Его контракт действует до конца сезона-2026/27. По истечении этого срока Кросби обойдет Овечкина по суммарной зарплате, если россиянин не заключит новое соглашение. На третьей строчке располагается российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин ($146,87 млн).

Как ранее сообщал ТАСС, нападающий "Вашингтона" Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижении канадца Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 896 шайб, в активе Гретцки - 894.