В "Монреале" назвали отличившегося в дебютном матче Демидова волшебником

Пресс-служба клуба НХЛ "Монреаль Канадиенс" в социальной сети X (ранее Twitter) восхитилась дебютом 19-летнего россиянина Ивана Демидова. "Ты волшебник, Иван Демидов", - говорится в подписи к видео с первой заброшенной шайбой хоккеиста. 15 апреля на арене "Белл Центр" новый клуб Демидова уступил "Чикаго Блэкхокс" в серии буллитов. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. Уже в первом периоде "Канадиенс" повели 2:0 — сначала Демидов ассистировал Алексу Ньюхуку на 6-й минуте, а затем отличился сам на 14-й минуте. На 19-й минуте Тайлер Бертуцци сократил отставание до минимума. Во втором отрезке равновесие восстановил Фрэнк Назар на 37-й минуте, а на 46-й Лукас Райхел вывел "Чикаго" вперед. В дополнительное время игру перевел точный бросок Юрая Слафковски на 58-й минуте. Единственный буллит в послематчевой серии реализовал Назар. 9 апреля сообщалось, что Демидов продолжит карьеру в "Монреале". Хоккеист был выбран под пятым номером клубом "Монреаль Канадиенс" в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. Трое других россиян, выбранных в первом раунде — Антон Силаев был выбран под общим 10-м номером "Нью-Джерси Дэвилз", Егор Сурин — под 22-м номером "Нэшвилл Предаторз", и Матвей Гридин — под 28-м номером "Калгари Флэймз".