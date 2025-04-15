"Спартак" обыграл "Салават Юлаев" и повел в серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Московский "Спартак" повел в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против уфимского "Салавата Юлаева". В третьем матче после переезда в столицу "красно-белые" вырвали победу - 4:2. Счет в противостоянии 2-1.

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Во втором матче Уфа получила тяжелый психологический удар. "Спартак" отыгрался за две десятых секунды до конца третьего периода, а в овертайме вырвал победу - 5:4. Но наставник "Салавата" Виктор Козлов заверил, что одного дня хватило, чтобы его подопечные восстановились.

Словно в подтверждение слов наставника уфимцы с первых минут пошли вперед и поначалу владели инициативой, но счет открыли хозяева. На 12-й минуте заброшенной шайбой отметился Николай Голдобин. Не спас заменивший в гостевых воротах Александра Самонова Семен Вязовой. Это единственный гол, который болельщики увидели в первом периоде.

Зато во втором команды сообща соорудили сразу четыре взятия ворот. "Салават" снова был хорош в дебюте, но их порыв погасили две шайбы "красно-белых". Интересно, что в обоих случаях отличились защитники: Никита Ефремов и Егор Зайцев.

При счете 0:3 гости словно очнулись. И моменты у ворот спартаковского голкипера Артема Загидулина стали возникать один за другим. Материализовать их удалось в два гола. Сначала здорово попал канадец Шелдон Рэмпал, а затем удачно подставил клюшку под прострел Егор Сучков - 2:3.

Во втором периоде "Спартак" понес тяжелую потерю: повреждение получил капитан, а главное, защитник команды Дмитрий Вишневский. Для хозяев это стало испытанием, учитывая, что москвичи изначально вышли играть шестью защитниками.

В третьей 20-минутке игра шла как на качелях. И качнулась она в сторону "Спартака". В концовке наступило время словака Адама Ружички, оформившего хет-трик в предыдущем матче. Форвард подкараулил отскок после дальнего броска и практически с нулевого угла пропихнул шайбу мимо Семена Вязового - 4:2.

Следующий матч серии пройдет послезавтра - 17 апреля.