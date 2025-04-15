Овечкин назван самым богатым хоккеистом

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал больше всех за историю хоккея. Об этом сообщает Metaratings.

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Источник утверждает, что на данный момент Овечкин заработал за карьеру 161,7 млн долларов. Помимо него, в тройке находится еще один игрок из России — на втором месте располагается канадец Сидни Кросби из «Питтсбурга» (155,8 млн), а на третьем его одноклубник Евгений Малкин (146,8 млн).

Также отмечается, что по действующему контракту с «Кэпиталз» Овечкин заработает еще 9 млн — всего за карьеру он заработает минимум 170,7 млн долларов.

В ночь на 14 апреля «Вашингтон» проиграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. Единственный гол «Вашингтона» в этом поединке оформил Овечкин.

Для Овечкина эта шайба стала 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. В апреле российский хоккеист побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, который насчитывал 894 шайбы.