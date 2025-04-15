Щитов: Демидов станет одной из главных звезд в НХЛ

Бывший нападающий «Сочи» Никита Щитов прокомментировал первый матч форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в НХЛ.

© Спорт день за днем

Он там будет выделяться и станет одной из главных звёзд, со временем доказывая это своей игрой. Гол красивый забил и пас очень хороший отдал, и вписался очень гармонично в состав», — приводит слова Щитова Vprognoze.ru.

В матче регулярного чемпионата против «Чикаго Блэкхокс» (3:4 Б) россиянин сумел набрать 2 (1+1) очка. 19-летний Демидов провел на льду почти 17 минут.

«Монреаль» выбрал игрока на драфте-2024 в первом раунде под общим пятым номером.

«Канадиенс» занимают восьмое место в Восточной конференции, набрав 89 очков в 81 игре.

17 апреля трехцветные проведут матч с «Каролина Харрикейнз». Встреча состоится с в Монреале на стадионе «Белл центр». Начало — в 02:00 по московскому времени.