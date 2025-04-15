Фетисов отреагировал на переход Демидова в «Монреаль»

Фетисов о Демидове в НХЛ: «Было поручение президента по отъезду молодых хоккеистов. Что-то поменялось? Мы получили компенсацию? Хочется знать, что СКА и наш хоккей получили взамен?»
Вячеслав Фетисов отреагировал на переход Ивана Демидова в «Монреаль».
19-летний Иван Демидов забил гол и отдал передачу в дебютном матче в НХЛ. Он присоединился к «Монреалю» после сезона в СКА.
«Что мы получили взамен любви канадских болельщиков? На него в Санкт-Петербурге ходили люди. Теперь его будут любить монреальские. А что делать петербургским? Было поручение президента по отъезду молодых хоккеистов... Хочется понять, как это работает? Что-то поменялось? Мы получили большую компенсацию? Мне просто хочется знать, что СКА и наш хоккей получили взамен?» – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.