Вратарь Георгиев сообщил об уходе из клуба НХЛ

Российский голкипер Александр Георгиев сообщил, что покидает клуб НХЛ «Сан‑Хосе Шаркс».

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Георгиев перешел в «Сан‑Хосе» в декабре в результате обмена из «Колорадо».

— У меня уже был разговор с генеральным менеджером, и он сказал, что в следующем году у них будет другая команда. Так что я знаю, что буду выступать за другой клуб, и это приятно осознавать. Я знаю, что у меня будет новый вызов и команда, за которую я буду играть. Это будет очень интересно для меня. Хорошо быть свободным агентом. Интересно посмотреть, что произойдет этим летом. Это бизнес, верно? У руководителей клубов свои решения, и ты часто не знаешь, что в них входит, поэтому стараюсь не думать об этом слишком много, — приводит слова Георгиева East Bay Times.

Георгиеву 29 лет, в текущем сезоне он провел за «Шаркс» 31 матч, в которых одержал семь побед при 87,5% отраженных бросков. Ранее в НХЛ голкипер также выступал за «Нью‑Йорк Рейнджерс».

«Сан‑Хосе» занял последнее место в регулярном чемпионате в этом сезоне.