«Авангард» — «Локомотив»: составы команд на четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 17 апреля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча начнётся в 16:30 мск. Текущий счёт в серии — 2-1 в пользу «Локомотива». Стали известны составы команд.

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Матч «Авангард» — «Локомотив» 17 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В первом раунде «Локомотив» победил нижегородское «Торпедо» со счётом 4-0 в серии. «Авангард» был сильнее магнитогорского «Металлурга» со счётом 4-2.

Напомним, матчи в серии «Локомотив» — «Авангард» состоятся 19, 21*, 23* апреля.

* при необходимости