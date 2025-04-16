В Госдуме оценили вклад Овечкина в сближение России и США

Депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин станет началом позитивных процессов выстраивания отношений с Америкой, передает Vprognoze.ru.

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«Бывает, что нужен посыл людям иногда. Сейчас серьезная точка была преодолена, когда ещё чуть-чуть и чуть ли не третья мировая война. Понятно, что когда такие позитивные моменты появляются, то они нас сближают», -— сказала Журова.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречались с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.