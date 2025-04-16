Третьяк об отъезде Демидова и Никишина в НХЛ: «Надо делать все, чтобы они хотели играть в России. Но удерживать мы их не можем. Они приняли такое решение, нам стоит уважать его»
Владислав Третьяк высказался об отъезде Демидова и Никишина в НХЛ.
Форвард Иван Демидов и защитник Александр Никишин покинули СКА после вылета клуба из плей-офф-2025.
«Они хотят играть в топ-лиге и приняли такое решение, которое нам стоит уважать. Нам надо делать все, чтобы они хотели играть в России. С другой стороны, мы их тоже не можем удерживать. Очень жалко, что они уезжают, но им надо пожелать успеха», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.