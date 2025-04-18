Стало известно, что Малкин подарил Овечкину в честь рекорда НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и капитан «Пингвинз» Сидни Кросби подарили форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину часы после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Информация об этом была опубликована в социальных сетях «пингвинов».

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Поводом для подарка послужил снайперский рекорд Овечкина в Национальной хоккейной лиге, который тот побил в апреле.

Поединок между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» состоялся на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» и завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев. Овечкин забросил одну из шайб «Вашингтона». Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд. 6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2 (матч завершился поражением «столичных» — 1:4).

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.