Вайсфельд высказался о судействе в скандальном матче «Спартака» с «Салаватом»

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд оценил работу судей в четвёртом матче Кубка Гагарина — 2025 между «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым».

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— Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после вчерашнего матча со «Спартаком» назвал уровень судейства безобразным. Как вы оцените работу главных арбитров и что можете сказать по поводу удалений Сучкова за симуляцию и Василевского за атаку вратаря?

— Для судейства игра была очень сложная, потому что было много пограничных ситуаций. У меня есть вопросы по двум моментам: одновременные удаления Мальцева за задержку и Сучкова за симуляцию, а также наказание Василевского за атаку вратаря. В первом эпизоде я не уверен, что было нарушение со стороны Мальцева, но симуляции у Сучкова я тоже не вижу.

Что касается атаки вратаря Василевским, то воздействия Морозова на Алексея не было. Защитник «Салавата Юлаева» уже был на коленях в момент столкновения с голкипером. То, что умысла в действиях Василевского тоже не было, — это понятно. Но в то же время столкновение с Загидулиным в площади ворот было. Это вопрос трактовки. Я просто не знаю, какие сейчас рекомендации даются судьям по трактовке подобных эпизодов, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.