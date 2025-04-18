Что не так с форматом плей-офф НХЛ?

Насколько справедливо то, что уже в первом раунде мы увидим столкновение двух потенциально лучших команд Запада?

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Уже в первом раунде плей-офф НХЛ мы увидим столкновение двух бронированных носорогов. «Даллас» и так обладал одной из самых глубоких атак в НХЛ даже в начале сезона, а на дедлайне добавил к уже сильному составу Микаэля Гранлунда и Микко Рантанена, собрав настоящую финскую мафию. «Колорадо» лишился Рантанена, но эффективно заменил его Мартином Нечасом и полностью пересобрал центральную линию.

А должны ли такие команды вообще встречаться в первом раунде? По-хорошему, не должны. Вплоть до концовки сезона оба этих клуба шли в топ-4 конференции и по старой схеме плей-офф начали бы первый раунд на домашнем льду. «Колорадо», которому уже некуда было деваться с третьего места дивизиона, в общей таблице чуть откатился — но даже так это встреча третьей и пятой команд Запада, которые в классическом формате пока не пересеклись бы.

Пары плей-офф в нынешнем и классическом формате

Восток:

сейчас: «Торонто» — «Оттава», «Вашингтон» — «Монреаль», «Нью-Джерси» — «Каролина», «Тампа-Бэй» — «Флорида»;

1-8: «Вашингтон» — «Монреаль», «Торонто» — «Нью-Джерси», «Тампа-Бэй» — «Оттава», «Каролина» — «Флорида».

Запад:

сейчас: «Вегас» — «Миннесота», «Виннипег» — «Сент-Луис», «Даллас» — «Колорадо», «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»;

1-8: «Вегас» — «Миннесота», «Виннипег» — «Сент-Луис», «Даллас» — «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» — «Колорадо».

Ни в одной большой американской лиге нет формата плей-офф, который так сильно зависит от дивизионов. В НБА используется привычная сетка «1-8». В бейсбольной МЛБ в плей-офф Американской и Национальных лиг проходят три победителя дивизиона и три команды уайлд-кард из числа оставшихся. В НФЛ лучшие команды конференций проходят в дивизиональный раунд, ещё три победителя дивизиона и три лучших команды из оставшихся проходят в уайлд-кард.

Причина недовольства форматом плей-офф в НХЛ понятна — дивизионы слишком часто оказываются сильно неравны. Например, можно вспомнить, как в нулевых Юго-Восточный дивизион НХЛ с «Атлантой» и «Флоридой» был сильно слабее остальных. Это неравенство никуда не делось: сейчас на Западе Центральный дивизион уже несколько лет явно сильнее Тихоокеанского. Да, в НФЛ календарь построен в первую очередь внутри дивизионов, однако преимущество есть только у победителей: например, два года назад один из квартетов лиги выиграла команда с отрицательным балансом побед.

Все последние годы формат плей-офф подвергался постоянной критике со стороны прессы и болельщиков. Например, в феврале 2023-го автор газеты New York Post Ларри Брукс писал: «Лига хочет показать каждому клубу, пробившемуся в плей-офф, что у него есть шанс. Но почему владельцы, которые тратятся по максимуму, нанимают правильных людей и год за годом выдают качественный продукт, одобряют систему, где их клуб может получить максимум четыре домашних матча плей-офф? С таким же успехом на US Open можно свести в первом раунде Алькараса и Джоковича. Год за годом. Это не просто безумие, это тупость».

Основная причина, по которой НХЛ решила перейти на такой формат — почаще сталкивать лбами давних географических соперников для укрепления принципиальных противостояний (райвалри). В этом была своя логика: три года подряд мы наблюдали за великолепными сериями «Вашингтона» и «Питтсбурга», в 2022-м «Эдмонтон» и «Калгари» выдали эпичную «Битву Альберты», а фанатам «Торонто» вместо ночных кошмаров теперь может сниться голевая сирена бостонского «Ти-Ди Гарден».

Однако далеко не всегда эти самые райвалри зарождаются, если их искусственно создавать. В Тихоокеанском дивизионе мы четвёртый сезон подряд будем наблюдать игры «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса». Серия 2022-го с огоньком дошла до седьмой игры, но два следующих противостояния оказались кратно скучнее, ожидания от встречи этого года — ещё ниже. В 80-х и 90-х эти противостояния как раз были регулярным блюдом и подарили НХЛ несколько эпичных сюжетов, однако Макдэвид, Копитар и их друзья этот дух не возродили. Об этом в марте говорил и форвард «Виннипега» Габриэль Виларди: он считает, что райвалри зарождаются сами.

Исторический пример — серия «Колорадо» и «Детройта» из 90-х. Денвер и Детройт находятся далеко друг от друга, никаких истории спортивной вражды у этих городов тоже не было, да и вообще бывшие «Нордикс» в 1995-м только что переехали из Квебека в Колорадо в статусе сверхперспективной команды. Но грязь от Клода Лемье в одной из игр плей-офф переросла в ненависть, высокий уровень которой помогали поддерживать владельцы, которые подкидывали личные деньги в зарплатную гонку вооружений.

Более свежий пример касается «Вегаса». Новорождённая команда ни с кем не враждовала (хотя болельщики других клубов очень скоро стали считать «рыцарей» выскочками), однако вражда с «Сан-Хосе» зародилась сама. Хватило двух пересечений в плей-офф и крайне драматичной седьмой игры в 2019-м, чтобы посеять семена ненависти — правда, моментальная спортивная деградация «акул» потушила это противостояние. Возможно, лишь на время?

Впрочем, руководители НХЛ уверяют всех, что всё олл райт и вери гуд. «Здорово иметь действительно хорошие противостояния в первых двух раундах плей-офф – это интересно для болельщиков и для вещателей. Если говорить о конкуренции, то вам всё равно придется пройти через эти команды, чтобы выиграть Кубок Стэнли», — заявил Билл Дэйли. Его шеф Гэри Беттмэн тоже проговорил эту точку зрения: чтобы выиграть Кубок, нужно играть со всеми лучшими. Но согласитесь, есть разница, когда с этими лучшими играть: уже со второго раунда или получить себе головную боль в первом. Да и в чём тогда ценность регулярного сезона в этом разрезе?

Западные коллеги опросили и руководителей клубов, и игроков. Большинство руководителей клубов, которые говорили открыто, а не анонимно, высказались в духе «да нормальный формат, есть и есть». Однако президент «Бостона» Кэм Нили указал на важную тонкость: если лига хочет более яркие райвалри, то должна и увеличить количество игр внутри дивизиона. Когда сам Нили был хоккеистом, его «Бостон» играл против «Монреаля» восемь раз за сезон, а уж про времена «оригинальной шестёрки» и говорить не надо.

Защитник «Торонто» Морган Райлли отметил, что он и большинство игроков выросли на формате «1-8» и даже турнирную таблицу привыкли проверять в таком формате. Эрик Карлссон вообще привёл в пример футбол: «Формат «1-8» куда логичнее. Посмотрите на Лигу чемпионов, где все ранжированы с первого по 16-е место, и это делается не просто так. Мне больше нравится такой метод: это вносит разнообразие в выбор будущих соперников».

Вскоре игроки смогут сказать своё слово: в 2026-м лига и профсоюз должны будут подписать новое коллективное соглашение. Как минимум одна из главных суперзвёзд постлокаутной эры за то, чтобы поменять нынешние правила. «Регулярный сезон сложен, и команды должны быть вознаграждены за победы. Из-за этого я предпочитаю формат 1-8», — сказал прессе в феврале 2023-го Сидни Кросби. Станет ли его слово решающим для игроков?