НХЛ побила рекорд посещаемости в 3-м сезоне подряд

Более 23 миллионов человек посетили матчи НХЛ в этом сезоне.

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Лига установила новый рекорд общей посещаемости в регулярных чемпионатах.

В завершившейся регулярке было сыграно в общей сложности 1312 матчей. Общая посещаемость превысила 23 миллиона человек.

В этом сезон матчи посетили 23 014 458 болельщиков, что составляет 96,9% от вместимости стадионов.

Это уже третий сезон подряд, когда лига побила собственный рекорд посещаемости.

22 346 532 болельщика посетили матчи в сезоне 2022/23, 22 873 142 зрителя – в сезоне-2023/24.